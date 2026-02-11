Загинули діти та батько: який вигляд має місце удару РФ у Богодухові (фото, відео)

У місті Богодухів Харківської області російський ударний безпілотник влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинули троє дітей та їхній батько. Також постраждали інші мешканці будинку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та прокуратуру Харківської області.
За даними слідства, 10 лютого близько 23:30 російський БпЛА, попередньо типу "Герань-2", вдарив по житловому будинку, де проживала родина з п’яти людей.
Унаслідок удару загинули 34-річний чоловік і троє малолітніх дітей - двоє однорічних хлопчиків і дворічна дівчинка. Також постраждала 74-річна жінка.
Рятувальникам вдалося врятувати 35-річну вагітну матір дітей, яка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму та опіки. Відомо, що родина кілька днів тому евакуювалася до Богодухова із Золочева.
На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці, тривають аварійно-рятувальні роботи та фіксація наслідків атаки.
РБК-Україна публікує ексклюзивні відео з місця російського удару, на яких видно повністю зруйнований приватний будинок та значні пошкодження навколишніх споруд.
Відео демонструють масштаб руйнувань, спричинених нічною атакою дрона.
Зазначається, що це вже друга трагедія в Богодухові за останні дні.