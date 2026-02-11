Погибли дети и отец: как выглядит место удара РФ в Богодухове (фото, видео)

Детали атаки

По данным следствия, 10 февраля около 23:30 российский БПЛА, предварительно типа "Герань-2", ударил по жилому дому, где проживала семья из пяти человек.

В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое малолетних детей - двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Также пострадала 74-летняя женщина.

Спасателям удалось спасти 35-летнюю беременную мать детей, которая получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму и ожоги. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась в Богодухов из Золочева.

Фото: последствия удара по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Продолжается ликвидация последствий удара

На месте работают спасатели, медики и правоохранители, продолжаются аварийно-спасательные работы и фиксация последствий атаки.

Эксклюзивные видео последствий атаки

РБК-Украина публикует эксклюзивные видео с места российского удара, на которых видно полностью разрушенный частный дом и значительные повреждения окружающих сооружений.

Видео демонстрируют масштаб разрушений, вызванных ночной атакой дрона.