Погибли дети и отец: как выглядит место удара РФ в Богодухове (фото, видео)

Фото: последствия удара по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталья Кава

В городе Богодухов Харьковской области российский ударный беспилотник попал в частный жилой дом, в результате чего погибли трое детей и их отец. Также пострадали другие жители дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова и прокуратуру Харьковской области.

Детали атаки

По данным следствия, 10 февраля около 23:30 российский БПЛА, предварительно типа "Герань-2", ударил по жилому дому, где проживала семья из пяти человек.

В результате удара погибли 34-летний мужчина и трое малолетних детей - двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка. Также пострадала 74-летняя женщина.

Спасателям удалось спасти 35-летнюю беременную мать детей, которая получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму и ожоги. Известно, что семья несколько дней назад эвакуировалась в Богодухов из Золочева.

Фото: последствия удара по Богодухову (t.me/prokuratura_kharkiv)

Продолжается ликвидация последствий удара

На месте работают спасатели, медики и правоохранители, продолжаются аварийно-спасательные работы и фиксация последствий атаки.

Эксклюзивные видео последствий атаки

РБК-Украина публикует эксклюзивные видео с места российского удара, на которых видно полностью разрушенный частный дом и значительные повреждения окружающих сооружений.

Видео демонстрируют масштаб разрушений, вызванных ночной атакой дрона.

 

 

Трагедия в Богодухове

В ночь на 11 февраля в Богодухове произошла очередная трагедия в результате атаки российского дрона. Во время удара по частному дому погибли трое детей - двое годовалых мальчиков и двухлетняя девочка.

Спасатели достали их тела из-под завалов ночью. Также погиб 34-летний мужчина.

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, еще два человека пострадали - 35-летняя беременная женщина и женщина старше 70 лет.

Отмечается, что это уже вторая трагедия в Богодухове за последние дни.

ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов