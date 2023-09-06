Загинули 16 людей. Зеленський відреагував на обстріл ринку в Костянтинівці

"На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости", - написав він.

Президент висловив співчуття всім, хто втратив рідних та закликав якнайшвидше треба перемогти російське зло.

"Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь", - додав Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що серед 16 загиблих є дитина. Також щонайменше 20 людей отримали поранення.

Він зазначив, що пожежу після обстрілу вже локалізували.

В Донецькій обласній прокуратурі повідомили, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 31. Також пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адмінбудівля та 5-й поверх житлового будинку. Вщент згоріли легкові автомобілі та 8 торговельні об’єкти.

Обстріл Костянтинівки

Сьогодні місцеві видання повідомили про те, що росіяни обстріляли Центральний ринок у Костянтинівці.

За попередніми даними, загарбники вели обстріл за допомогою системи С-300.

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