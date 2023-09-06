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Погибли 16 человек. Зеленский отреагировал на обстрел рынка в Константиновке

Фото: Зеленский отреагировал на обстрел рынка в Константиновке (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за российской ракетной атаки на Константиновку Донецкой области погибли по меньшей мере 16 человек, еще 31 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

"К настоящему времени артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновке, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Ничем не провинившиеся люди. Многие ранены. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти", - написал он.

Президент выразил соболезнования всем, кто потерял родных и призвал как можно скорее победить российское зло.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная нелюдь", - добавил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что среди 16 погибших есть ребенок. Также по меньшей мере 20 человек получили ранения.

Он отметил, что пожар после обстрела уже локализовали.

В Донецкой областной прокуратуре сообщили, что количество пострадавших в результате атаки возросло до 31. Также повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5-й этаж жилого дома. Полностью сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

Обстрел Константиновки

Сегодня местные издания сообщили о том, что россияне обстреляли Центральный рынок в Константиновке.

По предварительным данным, захватчики вели обстрел с помощью системы С-300.

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Владимир ЗеленскийДонецкая областьКонстантиновка