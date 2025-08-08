Загинула в російському полоні: у Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною

Сьогодні, 8 серпня, у Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною, загиблою в російському полоні.
Докладніше про прощання з журналісткою та обставини її загибелі, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Прощання з Вікторією Рощиною відбувається сьогодні, 8 серпня, в столиці України.
О 12:00 панахида за загиблою розпочалась у Михайлівському Соборі, де зібралось кілька сотень людей - рідні Вікторії, її колишні колеги та просто небайдужі громадяни.
Після цього траурна процесія (катафалк у супроводі поліції й колони людей) вирушила на Майдан Незалежності, де відбулась коротка цивільна церемонія прощання.
Поховають Вікторію Рощину на Байковому кладовищі столиці.
Вікторія Рощина народилася у 1997 році й розпочала кар'єру в медіа у 16-річному віці. Спеціалізувалась на темах криміналу, правозахисної діяльності та судових процесів.
Від початку повномасштабного вторгнення РФ вона висвітлювала ситуацію в тимчасово окупованих регіонах.
У березні 2022 року - під час виконання редакційного завдання в Бердянську - Рощину затримали російські військові. Після десяти днів полону журналістку звільнили, змусивши при цьому записати відеозвернення, буцімто вона не має претензій до окупантів.
27 липня 2022 року Рощина вирушила з України до Польщі, звідки планувала потрапити на тимчасово окуповані території через Росію.
Востаннє вона виходила на зв'язок 3 серпня 2022 року, після чого зникла безвісти.
Про смерть української журналістки стало відомо 10 жовтня 2024 року. Міністерства оборони Росії направило родині журналістки лист, в якому йшлося про те, що вона померла 19 вересня.
24 квітня поточного року стало відомо, що в Україну повернули тіло Рощиної.
За результатами експертизи на її тілі були виявлені численні ознаки катувань та жорстокого поводження.
2 серпня указом президента України Володимира Зеленського Рощину, яка загинула у російському полоні, було нагороджено орденом Свободи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що керівнику СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області РФ (який організував катування української журналістки Вікторії Рощиної) було оголошено підозру.
За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Повідомлялось також, що Росія розробила інструкції для катування українських полонених.
