Погибла в российском плену: в Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной

Прощание с Викторией Рощиной в Киеве

Прощание с Викторией Рощиной происходит сегодня, 8 августа, в столице Украины.

В 12:00 панихида по погибшей началась в Михайловском Соборе, где собралось несколько сотен человек - родные Виктории, ее бывшие коллеги и просто неравнодушные граждане.

После этого траурная процессия (катафалк в сопровождении полиции и колонны людей) отправилась на Майдан Независимости, где состоялась короткая гражданская церемония прощания.

Похоронят Викторию Рощину на Байковом кладбище столицы.

Что известно о гибели журналистки во вражеском плену

Виктория Рощина родилась в 1997 году и начала карьеру в медиа в 16-летнем возрасте. Специализировалась на темах криминала, правозащитной деятельности и судебных процессов.

С начала полномасштабного вторжения РФ она освещала ситуацию во временно оккупированных регионах.

В марте 2022 года - во время выполнения редакционного задания в Бердянске - Рощину задержали российские военные. После десяти дней плена журналистку освободили, заставив при этом записать видеообращение, будто бы она не имеет претензий к оккупантам.

27 июля 2022 года Рощина отправилась из Украины в Польшу, откуда планировала попасть на временно оккупированные территории через Россию.

Последний раз она выходила на связь 3 августа 2022 года, после чего пропала без вести.

О смерти украинской журналистки стало известно 10 октября 2024 года. Министерство обороны России направило семье журналистки письмо, в котором говорилось о том, что она умерла 19 сентября.

24 апреля текущего года стало известно, что в Украину вернули тело Рощиной.

По результатам экспертизы на ее теле были обнаружены многочисленные признаки пыток и жестокого обращения.

2 августа указом президента Украины Владимира Зеленского Рощина, которая погибла в российском плену, была награждена орденом Свободы.