Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ

Атака на Україну 12 липня

У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці стали одним із епіцентрів удару - за офіційними даними, область атакували чотирма дронами типу "Шахед" і однією ракетою.

У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.

У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.

Паралельно під обстрілами перебували й інші регіони України. У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.

У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.

Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.