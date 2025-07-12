Загиблі люди та пошкоджені будівлі. Як виглядають Чернівці після атаки РФ

Росія завдала удару по Чернівцях та околицях. Є загиблі, поранені й значні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У ніч на 12 липня російські війська завдали ракетного удару по місту Чернівці та околицях. Внаслідок атаки виникли пожежі одразу в кількох локаціях, є загиблі та поранені.
Як повідомляє ДСНС, під обстріл потрапили адмінбудівлі, житлові будинки, дві нефункціонуючі споруди, а також автомобілі.
Фото: Атака РФ по Чернівцях (t.me/dsns_telegram)
Загалом вогонь охопив щонайменше три окремі об’єкти в місті. Усюди працювали рятувальники - пожежі вдалося ліквідувати.
У житловому секторі довелося евакуювати мешканців. ДСНС надали першу медичну допомогу постраждалим, а згодом передала їх медикам.
За попередніми даними, двоє людей загинули, ще чотири отримали тяжкі поранення, десятеро - легкі травми.
Також повідомляється про пошкодження житлового будинку й авто в Чернівецькому районі.
На місці трагедії розгорнуто штаб з ліквідації наслідків. До роботи долучилися психологи ДСНС, медики та представники комунальних служб.
Рятувальні роботи тривають.
У ніч на 12 липня російські війська атакували Україну дронами-камікадзе та крилатими ракетами. Чернівці стали одним із епіцентрів удару - за офіційними даними, область атакували чотирма дронами типу "Шахед" і однією ракетою.
У Чернівцях уламки ворожих об'єктів спричинили масштабні пожежі, зруйновано адмінбудівлі, житлові будинки, магазини та автівки. Підтверджено загибель двох людей - 26-річної дівчини та 43-річного чоловіка.
У Сторожинецькій громаді зафіксовані пошкодження житла та авто, однак там обійшлося без жертв.
Паралельно під обстрілами перебували й інші регіони України. У Львові дрон влучив у житловий будинок, зруйнував під’їзд, спричинив витік газу та займання даху. У Залізничному районі пошкоджено інші споруди, серед яких - дитячий садок.
У Луцьку також зафіксовано вибухи й масштабну пожежу, яка повністю знищила приватний будинок. Усі наслідки атаки нині ліквідують рятувальні служби.
Росія завдала щонайменше 10 ударів по Харкову в ніч на 12 липня, застосувавши вісім бойових дронів та дві керовані авіабомби.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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