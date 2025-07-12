Погибшие люди и поврежденные здания. Как выглядят Черновцы после атаки РФ

Россия нанесла удар по Черновцам и окрестностям. Есть погибшие, раненые и значительные повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
В ночь на 12 июля российские войска нанесли ракетный удар по городу Черновцы и окрестностям. В результате атаки возникли пожары сразу в нескольких локациях, есть погибшие и раненые.
Как сообщает ГСЧС, под обстрел попали админздания, жилые дома, два нефункционирующих сооружения, а также автомобили.
Фото: Атака РФ по Черновцам (t.me/dsns_telegram)
В целом огонь охватил по меньшей мере три отдельных объекта в городе. Всюду работали спасатели - пожары удалось ликвидировать.
В жилом секторе пришлось эвакуировать жителей. ГСЧС оказали первую медицинскую помощь пострадавшим, а затем передала их медикам.
По предварительным данным, два человека погибли, еще четыре получили тяжелые ранения, десять - легкие травмы.
Также сообщается о повреждении жилого дома и авто в Черновицком районе.
На месте трагедии развернут штаб по ликвидации последствий. К работе подключились психологи ГСЧС, медики и представители коммунальных служб.
Спасательные работы продолжаются.
В ночь на 12 июля российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе и крылатыми ракетами. Черновцы стали одним из эпицентров удара - по официальным данным, область атаковали четырьмя дронами типа "Шахед" и одной ракетой.
В Черновцах обломки вражеских объектов вызвали масштабные пожары, разрушены админздания, жилые дома, магазины и автомобили. Подтверждена гибель двух человек - 26-летней девушки и 43-летнего мужчины.
В Сторожинецкой общине зафиксированы повреждения жилья и авто, однако там обошлось без жертв.
Параллельно под обстрелами находились и другие регионы Украины. Во Львове дрон попал в жилой дом, разрушил подъезд, вызвал утечку газа и возгорание крыши. В Железнодорожном районе повреждены другие сооружения, среди которых - детский сад.
В Луцке также зафиксированы взрывы и масштабный пожар, который полностью уничтожил частный дом. Все последствия атаки сейчас ликвидируют спасательные службы.
Россия нанесла не менее 10 ударов по Харькову в ночь на 12 июля, применив восемь боевых дронов и две управляемые авиабомбы.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.
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