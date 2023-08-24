Загибель Пригожина. Вибухівка була закладена у шасі літака, - росЗМІ

Російські ЗМІ заявляють, що однією з версій слідства є підрив літака, в якому перебувало керівництво "вагнерівців".

За даними ЗМІ, саме у районі шасі літака стався вибух. Внаслідок цього нібито відірвало крило, яке вдарилося у стабілізатор. Через це борт почав набирати висоту, а потім різко пішов вниз.

"Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво знепритомнів, тому пілоти не змогли доповісти про НП. У будь-якому випадку, без крила та стабілізатора врятувати судно не було можливим", - пишуть росіяни.

При цьому росЗМІ пояснюють вибухом те, що хвостова частина літака впала за 5 кілометрів від фюзеляжу.

"Наразі версія з вибуховим пристроєм у шасі перевіряється. У Шереметьєво введено особливе розпорядження - всіх співробітників служби безпеки виведено на роботу, викликано з вихідних та відпусток", - додають ЗМІ.

Що відомо про падіння літака

Нагадаємо, вчора ввечері у Тверській області РФ розбився літак, на борту якого попередньо були 10 осіб. Пізніше Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та керівництво ПВК. Офіційно загибель Пригожина у Росії досі не підтвердили.

Російські державні ЗМІ також повідомляли, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака. При цьому деякі "воєнкори" озвучують версію про знищення літака засобами ППО.

Більше про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.