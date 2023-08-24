UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загибель Пригожина. Вибухівка була закладена у шасі літака, - росЗМІ

Фото: росЗМІ заявляють, що у літак Пригожина була закладена вибухівка (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У літак, в якому летів ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, була закладена вибухівка. Пристрій міг бути у відсіку шасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Shot.

Російські ЗМІ заявляють, що однією з версій слідства є підрив літака, в якому перебувало керівництво "вагнерівців".

За даними ЗМІ, саме у районі шасі літака стався вибух. Внаслідок цього нібито відірвало крило, яке вдарилося у стабілізатор. Через це борт почав набирати висоту, а потім різко пішов вниз. 

"Від вибухової розгерметизації всі, хто знаходився на борту, миттєво знепритомнів, тому пілоти не змогли доповісти про НП. У будь-якому випадку, без крила та стабілізатора врятувати судно не було можливим", - пишуть росіяни.

При цьому росЗМІ пояснюють вибухом те, що хвостова частина літака впала за 5 кілометрів від фюзеляжу. 

"Наразі версія з вибуховим пристроєм у шасі перевіряється. У Шереметьєво введено особливе розпорядження - всіх співробітників служби безпеки виведено на роботу, викликано з вихідних та відпусток", - додають ЗМІ.

Що відомо про падіння літака

Нагадаємо, вчора ввечері у Тверській області РФ розбився літак, на борту якого попередньо були 10 осіб. Пізніше Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та керівництво ПВК. Офіційно загибель Пригожина у Росії досі не підтвердили.

Російські державні ЗМІ також повідомляли, що рятувальники виявили останки всіх 10 пасажирів літака. При цьому деякі "воєнкори" озвучують версію про знищення літака засобами ППО.

Більше про те, що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяПВК ВагнераЄвген ПригожинАвиакатастрофаВагнерівці