Пригожин загинув? Що відомо про аварію літака ватажка "вагнерівців" в РФ

Що відомо про катастрофу літака у РФ та чи загинув Пригожин, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що сталося

Ввечері 23 серпня в російських Telegram-каналах з'явилися відео падіння літака в Тверській області. Спочатку вважалося, що розбився військовий літак, але трохи згодом з'ясувалося, що аварії зазнав бізнес-джет Embraer Legacy 600, яким користувався Пригожин.

Майже відразу після поширення інформації про падіння літака "Росавіація" повідомила, що ватажок "вагнерівців" значився серед його пасажирів. Така оперативність здивувала деякі російські ЗМІ, оскільки, зазвичай, підтвердження від "Росавіації" з'являються щонайменше за кілька годин після катастроф.

Хто перебував на борту літака Пригожина:

Сергій Пропустін - бойовик ПВК "Вагнера";

Євгеній Макарян - бойовик ПВК "Вагнера";

Олександр Тотмін;

Валерій Чекалов - заступник Пригожина;

Дмитро Уткін - командир ПВК "Вагнера";

Микола Матусеєв;

Євген Пригожин - ватажок ПВК "Вагнера".

Наразі обставини катастрофи невідомі, проте на перших відео з моментом падіння літака, очевидці говорили, що чули два вибухи, а дехто радів "збитому безпілотнику". РосЗМІ допускали, що літак міг впасти через теракт, проте наразі російські правоохоронці порушили справу за фактом порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Деякі російські воєнкори та пропагандисти висловлювали версію, що літак Пригожина могла збити російська система ППО С-300, коли той летів з Москви в Пітер. Це могла бути помста російського диктатора Володимира Путіна за бунт "вагнерівців" та невдалий похід на Москву.

Чи живий Пригожин

Наразі відомо, що на борту літака перебували 10 осіб (троє членів екіпажу та семеро пасажирів). Пригожин, за даними "Росавіації", мав бути на борту літака, але чи був він там насправді, поки невідомо.

Проте російський паблік Readovka з посиланням на власні джерела повідомило, що Пригожин таки загинув в авіакатастрофі. Про смерть Пригожина заявив і близький до оточення ПВК "Вагнера" Telegram-канал Grey Zone, додаючи, що це сталося "унаслідок дій зрадників Росії". А російський "Царьград" навіть заявив про ідентифікацію тіла Пригожина на місці аварії. Разом з ним нібито знайшли тіло і його правої руки - командира "вагнерівців" Дмитра Уткіна.

Офіційно, як повідомляють російські ЗМІ, на місці аварії було знайдено 8 тіл. Чиї саме тіла було виявлено поки не говорять, проте в російських пабліках зазначали, що вони сильно пошкоджені, тому знадобиться генетична експертиза.

Один з російських пропагандистів також підтвердив, що Пригожин сьогодні повернувся в Росію з Африки, звідки нещодавно записав відеозвернення з критикою військового керівництва РФ, а також розповів про плани на Африку.

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Екстренні служби повідомили російському виданню Інтерфакс, що під час пошукових робіт було знайдено залишки всіх 10 людей, що перебували на борту літака.

Невдалий бунт Пригожина

У червні цього року Пригожин збунтувався проти Путіна та оголосив "похід на Москву". Цьому передували чвари між Пригожиним та військовим керівництвом РФ (міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим), які переросли в удар російської авіації по тилових позиціях "вагнерівців".

В обстрілі позицій Пригожин звинуватив саме Шойгу та Герасимова, які хотіли розформувати ПВК та забрати бойовиків у підпорядкування Міноборони, і оголосив, що йде з "вагнерівцями" на Москву, щоб домогтися від Путіна зміни військового керівництва РФ. Спочатку "вагнерівців" прибули в Ростов-на-Дону, де захопили штаб командування окупаційними військами в Україні.

Російський диктатор Володимир Путін у відеозвернені назвав дії ПВК "Вагнера" заколотом та "ударом в спину країні та народу". Проте бойовики ПВК "Вагнера" так і не дійшли до Москви.

Фото: "вагнерівців" в червні захопили штаб армії РФ в Ростові (GettyI mages)

Після того, як "вагнерівці" з боєм доїхали до Московської області Пригожин оголосив, що зупиняє свій "похід" та розвертає бойовиків назад в місця дислокації. Сталося це нібито після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, який запропонував йому "піти в Білорусь" разом зі своїми бойовиками.

На цьому бунт Пригожина закінчився, а кілька тисяч "вагнерівців" передислокувалися в польовий табір на території Білорусі. Там вони й перебували до сьогодні, але за даними Центру нацспротиву, ймовірно, вони повернуться в Росію.

Хто такий Пригожин

Пригожин володіє холдингом "Конкорд", який влаштовує банкети для Кремля, володіє ресторанами в Санкт-Петербурзі та Москві, а також постачає харчування для держустанов, російської армії та московських шкіл. Завдяки цьому бізнесу Пригожин отримав прізвисько "Кухар Путіна".

Перед війною в Україні Пригожин втратив колишню близькість до перших осіб РФ. За даними видання "Медуза", одна з причин - частина адміністрації Путіна підтримувала губернатора Петербурга Олександра Бєглова у його конфлікті з Пригожиним. Крім того, останніми роками він мав конфлікти із Шойгу - ще з часів бойових дій у Сирії через різні погляди на те, як має воювати армія.

Міноборони РФ залучило ПВК Пригожина до війни в Україні у березні, коли стало очевидним, що регулярна армія не справляється. Завдяки участі "вагнерівців" у війні йому вдалося повернути прихильність "двору". У липні, після захоплення майже всієї території Луганської області, Путін навіть дав Пригожину звання "героя Росії".

Більш детально про те, хто такий Пригожин, як він "піднявся" на війні проти України і став ворогом Путіна, можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.