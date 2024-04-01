Загибель помічника Залужного: в Україні судитимуть офіцера, який вручив подарунок

За інформацією ОГП, спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону направила до суду обвинувальний акт за фактом загибелі Геннадія Частякова, який був помічником Залужного.

Офіцера, який подарував Частякову гранату, підозрюють у присвоєнні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність, завданні тяжкої тілесної шкоди через необережність та незаконному поводженні зі зброєю.

Слідство встановило, що Частякову на день народження подарували ящик, де знаходилися гранати. Одну з гранат взяв до рук син помічника Залужного. Коли Частяков спробував забрати з рук дитини гранату, він випадково висмикнув кільце, через що пролунав вибух.

Майор ЗСУ загинув на місці. Його 13-річного сина госпіталізовано з тяжкими пораненнями, 11-річна донька отримала незначні тілесні ушкодження.