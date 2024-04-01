Гибель помощника Залужного: в Украине будут судить офицера, вручившего подарок

По информации ОГП, специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила в суд обвинительный акт по факту гибели Геннадия Частякова, который был помощником Залужного.

Офицера, который подарил Частякову гранату, подозревают в присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности, нанесении тяжкого телесного вреда по неосторожности и незаконном обращении с оружием.

Следствие установило, что Частякову на день рождение подарили ящик, в котором находились гранаты. Одну из гранат взял в руки сын помощника Залужного. Когда Частяков попытался забрать из рук ребенка гранату, он случайно выдернул чеку, из-за чего прогремел взрыв.

Майор ВСУ погиб на месте. Его 13-летний сын госпитализирован с тяжелыми ранениями, 11-летняя дочь получила незначительные телесные повреждения.