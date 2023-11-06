Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова

Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який сьогодні відзначав загиблий.

При підготовці до матеріалу використовувалися: повідомлення Національної поліції в Telegram, заява Головнокомадуючого ЗСУ Валерія Залужного в Fecebook, інформація джерел РБК-Україна в правоохоронних органах.

Все, що відомо на даний момент про загибель військовослужбовця - у матеріалі РБК-Україна .

Що сталося

У Національній поліції України сьогодні ввечері повідомили про інцидент у селі Чайки Київської області. Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син отримав травми та перебуває в лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблим виявився помічник Головнокомандувача ЗСУ – майор Геннадій Частяков. Трагедія сталася у день його народження.

На місце події виїхала поліція. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Вибухівка була в подарунку

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що на місці події знайшли важіль і кільце від гранати.

Це свідчить про те, що загиблий витягнув кільце з гранати та вона вибухнула. На день народження Частякову загалом подарували 6 гранат.

По інформації джерел видання, вибуховий пристрій Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головкому ЗСУ Тимченко О.В.

Версію замаху чи російський слід виключають

В правоохоронних органах зазначають, що помічник Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.

"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - повідомило джерело РБК-Україна.

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, додає обізнане джерело.

Залужний відреагував на смерть помічника

Валерій Залужний підтвердив загибель помічника і те, що вибухівка була в одному з подарунків. За словами головнокомандувача, сьогодні Геннадій Частяков відзначав день народження у родинному колі.

"В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття сім'ї", - додав Залужний.

Що відомо про Геннадія Частякова

У відкритих джерелах про Геннадія Частякова мало інформації. Народився 1984 року. Закінчив військовий ліцей, потім Одеський інститут Сухопутних військ, служив у Новоград-Волинській бригаді, потім займався бізнесом.

Фото: загиблий Геннадій Частяков був помічником Валерія Залужного (instagram.com/gennadiichastiakov)

З початком повномасштабної війни в 2022 році став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами головкому, Частяков був "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією".