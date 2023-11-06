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Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова

Понеділок 06 листопада 2023 21:42
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Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова Фото: від вибуху гранати під Києвом загинув Геннадій Частяков (колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Березіна

Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який сьогодні відзначав загиблий.

Все, що відомо на даний момент про загибель військовослужбовця - у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці до матеріалу використовувалися: повідомлення Національної поліції в Telegram, заява Головнокомадуючого ЗСУ Валерія Залужного в Fecebook, інформація джерел РБК-Україна в правоохоронних органах.

Що сталося

У Національній поліції України сьогодні ввечері повідомили про інцидент у селі Чайки Київської області. Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син отримав травми та перебуває в лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблим виявився помічник Головнокомандувача ЗСУ – майор Геннадій Частяков. Трагедія сталася у день його народження.

На місце події виїхала поліція. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Вибухівка була в подарунку

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що на місці події знайшли важіль і кільце від гранати.

Це свідчить про те, що загиблий витягнув кільце з гранати та вона вибухнула. На день народження Частякову загалом подарували 6 гранат.

Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова

По інформації джерел видання, вибуховий пристрій Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головкому ЗСУ Тимченко О.В.

Версію замаху чи російський слід виключають

В правоохоронних органах зазначають, що помічник Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.

"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - повідомило джерело РБК-Україна.

Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, додає обізнане джерело.

Залужний відреагував на смерть помічника

Валерій Залужний підтвердив загибель помічника і те, що вибухівка була в одному з подарунків. За словами головнокомандувача, сьогодні Геннадій Частяков відзначав день народження у родинному колі.

"В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття сім'ї", - додав Залужний.

Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова

Що відомо про Геннадія Частякова

У відкритих джерелах про Геннадія Частякова мало інформації. Народився 1984 року. Закінчив військовий ліцей, потім Одеський інститут Сухопутних військ, служив у Новоград-Волинській бригаді, потім займався бізнесом.

Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора ЧастяковаФото: загиблий Геннадій Частяков був помічником Валерія Залужного (instagram.com/gennadiichastiakov)

З початком повномасштабної війни в 2022 році став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За словами головкому, Частяков був "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією".

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Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
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