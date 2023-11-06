Помічник Залужного загинув під Києвом. Що відомо про смерть майора Частякова
Увечері 6 листопада під Києвом від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який сьогодні відзначав загиблий.
Все, що відомо на даний момент про загибель військовослужбовця - у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці до матеріалу використовувалися: повідомлення Національної поліції в Telegram, заява Головнокомадуючого ЗСУ Валерія Залужного в Fecebook, інформація джерел РБК-Україна в правоохоронних органах.
Що сталося
У Національній поліції України сьогодні ввечері повідомили про інцидент у селі Чайки Київської області. Внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець, а його 13-річний син отримав травми та перебуває в лікарні.
Пізніше стало відомо, що загиблим виявився помічник Головнокомандувача ЗСУ – майор Геннадій Частяков. Трагедія сталася у день його народження.
На місце події виїхала поліція. Розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.
Вибухівка була в подарунку
Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що на місці події знайшли важіль і кільце від гранати.
Це свідчить про те, що загиблий витягнув кільце з гранати та вона вибухнула. На день народження Частякову загалом подарували 6 гранат.
По інформації джерел видання, вибуховий пристрій Геннадію Частякову передав старший помічник заступника головкому ЗСУ Тимченко О.В.
Версію замаху чи російський слід виключають
В правоохоронних органах зазначають, що помічник Залужного Геннадій Частяков загинув внаслідок нещасного випадку. Причиною смерті став вибух гранати.
"З вірогідністю 99,9% це трагічний випадок. Йому подарували на день народження бойові гранати, одна з яких здетонувала при необережному поводженні", - повідомило джерело РБК-Україна.
Слідство триває, але наразі немає підстав говорити ні про замах, ні про російський слід, додає обізнане джерело.
Залужний відреагував на смерть помічника
Валерій Залужний підтвердив загибель помічника і те, що вибухівка була в одному з подарунків. За словами головнокомандувача, сьогодні Геннадій Частяков відзначав день народження у родинному колі.
"В одному з подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття сім'ї", - додав Залужний.
Що відомо про Геннадія Частякова
У відкритих джерелах про Геннадія Частякова мало інформації. Народився 1984 року. Закінчив військовий ліцей, потім Одеський інститут Сухопутних військ, служив у Новоград-Волинській бригаді, потім займався бізнесом.
Фото: загиблий Геннадій Частяков був помічником Валерія Залужного (instagram.com/gennadiichastiakov)
З початком повномасштабної війни в 2022 році став помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
За словами головкому, Частяков був "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України та боротьбі з російською агресією".
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