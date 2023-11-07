Гибель помощника Залужного под Киевом. Дело будет расследовать ДБР

Государственное бюро расследований будет расследовать дело о гибели майора Геннадия Частякова, который являлся помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

"Сегодня подследственность в уголовном производстве, внесенном в ЕРДР полицией Киевской области по факту подрыва гранаты в селе Чайки, приведшем к гибели военнослужащего, прокуратурой была определена за ГБР", - заявили в Нацполиции.

Как известно, вчера в селе Чайки под Киевом от взрыва гранаты дома погиб помощник главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков. Его сын попал в больницу с серьезными ранениями.

Что известно о гибели Частякова

Вчера вечером стало известно о гибели Частякова от взрыва дома. Сначала главком ВСУ Валерий Залужный сообщил в своем Telegram-канале, что Частяков погиб от взрыва одного из подарков, который принес домой.

Позже Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что Частяков погиб в результате несчастного случая. Ему в день рождения подарили несколько боевых гранат.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - отмечал министр.

В то же время, источники в правоохранительных органах рассказали РБК-Украина, что гранаты Частякову подарил его коллега - полковник Тимченко. Тимченко предупредил Частякова, что гранаты боевые, но тот принял это предупреждение за шутку.