Загибель помічника Залужного. ДБР завершило розслідування проти офіцера, який вручив подарунок

Державне бюро розслідування завершило досудове розслідування щодо офіцера з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР
У ДБР нагадали, що військовому, який вручив подарунок до Дня народження помічнику Валерія Залужного, повідомляли про підозру у незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).
Фігуранту повідомили про зміну підозри. Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та нанесенні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.
Після ознайомлення стороною захисту та потерпілими з матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.
Загибель Частякова
6 листопада 2023 року помічник екс-головнокомандувача ЗСУ Геннадій Частяков загинув у Київській області. Майору подарували шість бойових гранат. Згідно з даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, одну з них Частяков показував синові, у цей момент стався нещасний випадок.
Пізніше правоохоронці з'ясували, що гранати Частякову подарував офіцер з апарату головнокомандувача ЗСУ. Він придбав їх без відповідного дозволу.
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