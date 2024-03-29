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Гибель помощника Залужного. ГБР завершило расследование против офицера, вручившего подарок

Коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

Государственное бюро расследования завершило досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников Главнокомандующего ВС Украины, который подарил гранаты погибшему Геннадию Частякову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ГБР напомнили, что военному, который вручил подарок ко Дню рождения помощнику Валерия Залужного, сообщали о подозрении в незаконном сбыте боевых припасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Фигуранту сообщили об изменении подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.

Смерть Частякова

6 ноября 2023 года помощник экс-главнокомандующего ВСУ Геннадий Частяков погиб в Киевской области. Майору подарили шесть боевых гранат. Согласно данным министра внутренних дел Игоря Клименко, одну из них Частяков показывал сыну, в этот момент произошел несчастный случай.

Позже стражи порядка выяснили, что гранаты Частякову подарил офицер из аппарата главнокомандующего ВСУ. Он купил их без соответствующего разрешения. Детальнее - в материале РБК-Украина.

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ГБРВалерий Залужный