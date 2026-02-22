Загибель чи сплячка? Як насправді зимують комарі з мухами і де ховаються

Комахи, які живуть в Україні, пристосовані до відповідних погодних умов - від літньої спеки до суттєвих морозів. При цьому зимувати вони можуть на різних стадіях розвитку: яйця, личинки, лялечки чи дорослої особини.
Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів науковець Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена Віталій Кавурка.
Читайте також: Під тиском війни і впливом людини: як змінюється світ комах в Україні
В цілому, за словами експерта, морозна і сніжна зима може вплинути на чисельність деяких видів комах.
"Втім, усі комахи, які живуть у наших умовах, пристосовані до таких погодних умов", - зауважив Кавурка.
Деякі з них навіть "повинні переживати морози і впадати в оціпеніння" - так звану зимову сплячку, гібернацію.
"Холодна зима для комах може бути навіть більш корисною, ніж безсніжна і безморозна", - додав науковець.
При цьому він нагадав, що різні комахи зимують на різних стадіях розвитку: яйця, личинки, лялечки чи дорослої особини.
Отже, коливання їх чисельності навряд чи варто вважати аномалією, адже це "завжди пов'язано з кількома факторами" (не обов'язково, що саме мороз чи сніг на них вплинули).
Кавурка розповів, що комарі зимують на стадії яйця або личинки.
"Тобто після спарювання восени вони відкладають яйця, а дорослі особини відмирають", - пояснив науковець.
Тим часом двокрилі мухи інколи можуть зимувати на стадії дорослої комахи.
При цьому вони, за словами фахівця:
"Тому, коли ми вже ранньою весною бачимо мух, це означає, що вони зимували на стадії дорослої комахи", - підсумував спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи багато в Україні небезпечних комарів і що вони можуть переносити.
Крім того, ми пояснювали, як позбутися мух у квартирі.
Читайте також, куди зникають горобці та які птахи можуть "говорити".