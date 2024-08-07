Загибель "азовця" Іщенка у полоні РФ: з'явились докази жорстокого поводження над українцем

Військовополонений із полку "Азов" Олександр Іщенко помер у російському СІЗО через "закриту тупу травму грудної клітки внаслідок контакту з тупим предметом".

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар у Facebook.

"Підтверджено факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Документ додаю з погодження пані Олени, дружини закатованого Іщенка Олександра Олександровича, який мобілізувався в "Азов" 27 лютого 2022 року", - написав Паламар.

Він зауважив, що смерть Іщенка є цинічним порушенням росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. А також ударом по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які українці відстоюють на фронті.

Що передувало

Наприкінці липня стало відомо, що у СІЗО-5 у Ростові-на-Дону помер військовополонений українець Олександр Іщенко, який був бійцем "Азову". Йому було 55 років.

Про смерть Іщенка стало відомо час засідання Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону.

Суд над полоненими "азовцями"

Разом з Іщенко в Росії судять ще 23 українців, які в різний час служили в "Азові" або були вільнонайманими. Деякі з них брали участь в обороні Маріуполя і "Азовсталі", інші вже залишили службу до моменту вторгнення РФ і були затримані вдома. Серед обвинувачених дев'ять жінок, більшість з яких були кухарками "Азова".