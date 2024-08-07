Гибель "азовца" Ищенко в плену РФ: появились доказательства жестокого обращения с украинцем

Военнопленный из полка "Азов" Александр Ищенко умер в российском СИЗО из-за "закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом".

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал заместитель командира бригады "Азов" Святослав Паламарь в Facebook.

"Подтвержден факт очередного жестокого убийства украинского военнопленного. Документ добавляю по согласованию Елены, жены замученного Ищенко Александра Александровича, который мобилизовался в "Азов" 27 февраля 2022 года", - написал Паламарь.

Он отметил, что смерть Ищенко является циничным нарушением россиянами Женевской конвенции об обращении с военнопленными. А также ударом по международному праву, по принципам и ценностям, которые украинцы отстаивают на фронте.

Что предшествовало

В конце июля стало известно, что в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону скончался военнопленный украинец Александр Ищенко, бойец "Азова". Ему было 55 лет.

О смерти Ищенко стало известно время заседания Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Суд над пленными "азовцами"

Вместе с Ищенко в России судят еще 23 украинца, которые в разное время служили в "Азове" или были вольнонаемными. Некоторые из них участвовали в обороне Мариуполя и "Азовстали", другие уже покинули службу к моменту вторжения РФ и были задержаны на дому. Среди обвиняемых девять женщин, большинство из которых были кухарками "Азова".