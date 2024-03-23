Загарбники звозять російських лікарів в окуповані райони Запорізької області, - ЦНС

Зазначається, що лікарів завозять на ротаційній основі, адже жити у "звільненому регіоні" росіяни не поспішають "попри гроші від Кремля". Цього разу окупанти привезли в окуповану Запорізьку область гастролерів з Удмуртії, які прибувають до шпиталів.

"Цікаво, що офіційно лікарі прибувають до регіону під час відпустки, тобто Москва традиційно не визнає своїх посіпак, й у випадку "нещасного випадку", її родинам не варто розраховувати на виплати, а їм самим на пільги", - йдеться у повідомленні.