В окупованій Запорізькій області "націоналізують" покинуті квартири, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують віджимати помешкання українців, які виїхали з окупації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що в регіоні запрацювала "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".
"Інспектори" обходять ОСББ, де вимагають надати інформацію про квартири без власників, а також тиснуть на нелояльних голів квартирних об’єднань.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".
Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації". Окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.