В окупованій Запорізькій області "націоналізують" покинуті квартири, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують віджимати помешкання українців, які виїхали з окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в регіоні запрацювала "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують". "Інспектори" обходять ОСББ, де вимагають надати інформацію про квартири без власників, а також тиснуть на нелояльних голів квартирних об’єднань.