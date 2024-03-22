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В окупованій Запорізькій області "націоналізують" покинуті квартири, - ЦНС

Запорізька область, П'ятниця 22 березня 2024 00:58
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В окупованій Запорізькій області "націоналізують" покинуті квартири, - ЦНС Фото: загарбники націоналізують покинуті квартири в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники продовжують віджимати помешкання українців, які виїхали з окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в регіоні запрацювала "державна житлова інспекція", метою якої є виявлення порожніх квартир, чи квартир чиї власники покинули регіон. Надалі такі квартири оголошують "безгосподарчими" та "націоналізують".

"Інспектори" обходять ОСББ, де вимагають надати інформацію про квартири без власників, а також тиснуть на нелояльних голів квартирних об’єднань.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області зростає безробіття, спостерігаються високі ціни навіть на життєво важливі товари і затримки до двох місяців заробітних плат для працівників "підприємств" та "організацій".

Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації". Окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з Росії.

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