На окупованих територіях півдня стрімко зростають ціни, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області російсько-окупаційна адміністрація здійснює систематичне "покращення" соціально-економічного положення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.
Основними негативними чинниками, які впливають на життя місцевого населення - безробіття, високі ціни навіть на життєво важливі товари та затримки до двох місяців заробітних плат для працівників так званих “підприємств” та “організацій”.
Значне зростання цін пояснюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені "у відрядження" з території Росії з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми, йдеться у повідомленні.
У Центрі національного спротиву повідомили, що кожен "держслужбовець" та інші особи, відправлені на територію України для роботи у окупаційних адміністраціях та інших установах, є законною ціллю для Сил оборони України.
Нагадаємо, депутатка Херсонської обласної ради була затримана за активну роботу на користь РФ під час окупації. За даними слідства, у липні 2022 року вона співпрацювала з ворогом та обіймала посаду "начальника" в незаконному "Управлінні охорони здоров'я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади".
Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці, жінка використовувала псевдонім у своїй роботі. На посаді вона виконувала вказівки окупаційної влади, організовуючи роботу закладів охорони здоров'я відповідно до російських стандартів та протоколів.
Крім того, російські сили на окупованих територіях України анонсували призначення вбивць на керівні "посади" в "адміністрації". За словами Федорова, окупанти продовжують виселяти місцевих жителів із захопленої частини Запорізької області та завозити лояльне населення з Росії.
Федоров розповів, що окупанти також розробили проєкт під назвою "запорізька цілина", який передбачає переселення на захоплені території російських спеціалістів та військових разом із їх сім'ями.
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