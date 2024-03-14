На окупованих територіях півдня стрімко зростають ціни, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Центру національного спротиву.

Основними негативними чинниками, які впливають на життя місцевого населення - безробіття, високі ціни навіть на життєво важливі товари та затримки до двох місяців заробітних плат для працівників так званих “підприємств” та “організацій”.

Значне зростання цін пояснюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені "у відрядження" з території Росії з відповідним фінансовим забезпеченням, який значно переважає місцеві норми, йдеться у повідомленні.

У Центрі національного спротиву повідомили, що кожен "держслужбовець" та інші особи, відправлені на територію України для роботи у окупаційних адміністраціях та інших установах, є законною ціллю для Сил оборони України.