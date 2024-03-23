Захватчики свозят российских врачей в оккупированные районы Запорожской области, - ЦНС

Захватчикам не хватает врачей в госпиталях, и они вынуждены завозить на временно оккупированные территории врачей из России, поскольку не доверяют местным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что врачей завозят на ротационной основе, ведь жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат "несмотря на деньги от Кремля". На этот раз оккупанты привезли в оккупированную Запорожскую область гастролеров из Удмуртии, которые прибывают в госпитали.
"Интересно, что официально врачи прибывают в регион во время отпуска, то есть Москва традиционно не признает своих приспешников, и в случае "несчастного случая", ее семьям не стоит рассчитывать на выплаты, а им самим на льготы", - говорится в сообщении.
В оккупированной Запорожской области российские "власти" "национализируют" брошенные украинцами квартиры.
Также на временно оккупированных территориях Запорожской области растет безработица, наблюдаются высокие цены даже на жизненно важные товары и задержки до двух месяцев заработных плат для работников "предприятий" и "организаций".
Кроме того, российские силы на оккупированных территориях Украины анонсировали назначение убийц на руководящие "должности" в "администрации".
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