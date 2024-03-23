Захватчики свозят российских врачей в оккупированные районы Запорожской области, - ЦНС

Отмечается, что врачей завозят на ротационной основе, ведь жить в "освобожденном регионе" россияне не спешат "несмотря на деньги от Кремля". На этот раз оккупанты привезли в оккупированную Запорожскую область гастролеров из Удмуртии, которые прибывают в госпитали.

"Интересно, что официально врачи прибывают в регион во время отпуска, то есть Москва традиционно не признает своих приспешников, и в случае "несчастного случая", ее семьям не стоит рассчитывать на выплаты, а им самим на льготы", - говорится в сообщении.