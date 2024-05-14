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Загарбники змінюють самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: росіяни змінюють самоідентифікацію українських дітей (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники продовжують політику зміни самоідентифікації українських дітей шляхом промивання їм мізків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Так, колаборанти відправили у "туристичну" поїздку до Москви 100 студентів Донецького державного університету. Вояж організований у рамках програми так званого цивільно-патріотичного та суспільно корисного молодіжного туризму "Більше, ніж подорож".

Загарбники навіть не приховують своїх намірів і кажуть, що це поїздка для зміни переконань дітей, що України не існує, а їхніх рідний край - це частина РФ.

В ЦНС зазначили, що такі "подорожі" відбуваються систематично з початку вторгнення Росії ще у 2014-му році.

Ситуація на окупованих територіях

Влада Росії обіцяє усім загарбникам по два гектари української землі у тимчасово окупованих районах Донецької та Херсонської областей.

Крім того, окупанти відбирають житло в українців, що досі перебувають на тимчасово окупованих територіях.

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