Загарбники змінюють самоідентифікацію українських дітей на окупованих територіях, - ЦНС

Так, колаборанти відправили у "туристичну" поїздку до Москви 100 студентів Донецького державного університету. Вояж організований у рамках програми так званого цивільно-патріотичного та суспільно корисного молодіжного туризму "Більше, ніж подорож".

Загарбники навіть не приховують своїх намірів і кажуть, що це поїздка для зміни переконань дітей, що України не існує, а їхніх рідний край - це частина РФ.

В ЦНС зазначили, що такі "подорожі" відбуваються систематично з початку вторгнення Росії ще у 2014-му році.