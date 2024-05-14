Захватчики меняют самоидентификацию украинских детей на оккупированных территориях, - ЦНС

Российские захватчики продолжают политику изменения самоидентификации украинских детей путем промывания им мозгов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Так, коллаборационисты отправили в "туристическую" поездку в Москву 100 студентов Донецкого государственного университета. Вояж организован в рамках программы так называемого гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие".
Захватчики даже не скрывают своих намерений и говорят, что это поездка для изменения убеждений детей, что Украины не существует, а их родной край - это часть РФ.
В ЦНС отметили, что такие "путешествия" происходят систематически с начала вторжения России еще в 2014-м году.
Власти России обещают всем захватчикам по два гектара украинской земли во временно оккупированных районах Донецкой и Херсонской областей.
Кроме того, оккупанты отбирают жилье у украинцев, которые до сих пор находятся на временно оккупированных территориях.
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