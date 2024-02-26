Загарбники застосовують альтернативи для розвідки на тлі втрати літака А-50, - Гуменюк
На півдні України спостерігається вкрай висока активність ворожих розвідувальних дронів. Вони збирають інформацію по лінії зіткнення і в глибині регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.
Як пояснила Гуменюк, це викликано збиттям російського літака далекого радіолокаційного виявлення А-50.
"Вони зараз намагаються максимально замістити собою той А-50, що почив непланово для росіян. Зараз активність ворожих розвідувальних дронів надзвичайно висока в нашій зоні відповідальності", - сказала вона.
Зокрема Гуменюк повідомила, що протягом минулої доби вздовж лінії бойового зіткнення і на глибші регіони було зафіксовано понад сто дронів подібного типу.
"Вони намагаються збирати ту інформацію, яку вже більше не передасть А-50. І саме через це ми бачимо не специфічну активність тактичної авіації, яка більше тримається у віддалені в акваторії Чорного моря, також концентруючи свої зусилля на зборі відповідних оперативних даних", - підкреслила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.
Знищення російського A-50
Ввечері 23 лютого джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Варто додати, що це другий А-50, який було знищено нашими воїнами з початку повномасштабної війни. Пізніше в розвідці уточнили, що А-50У є новою модернізованою версією літака, а його вартість становить близько 350 млн доларів.
Президент Володимир Зеленський, зі свого боку, натякнув, що А-50 збили українською зброєю.
Варто зазначити, що літак терористи використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.
Вчора голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що операція зі знищення російського літака А-50 готувалась два тижні.
Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.
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