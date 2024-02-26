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Захватчики применяют альтернативы для разведки на фоне потери самолета А-50, - Гуменюк

Украина, Понедельник 26 февраля 2024 10:15
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Захватчики применяют альтернативы для разведки на фоне потери самолета А-50, - Гуменюк Фото: оккупанты ищут альтернативы воздушной разведки на фоне потери самолета А-50 (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

На юге Украины наблюдается очень высокая активность вражеских разведывательных дронов. Они собирают информацию по линии столкновения и в глубине региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк в эфире телемарафона.

Как объяснила Гуменюк, это вызвано сбитием российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Они сейчас пытаются максимально заместить собой тот А-50, который почил непланово для россиян. Сейчас активность вражеских разведывательных дронов очень высока в нашей зоне ответственности", - сказала она.

В частности, Гуменюк сообщила, что за прошедшие сутки вдоль линии боевого столкновения и на более глубокие регионы было зафиксировано более ста дронов подобного типа.

"Они пытаются собирать ту информацию, которую уже больше не передаст А-50. И именно поэтому мы видим не специфическую активность тактической авиации, которая больше держится в отдаленных в акватории Черного моря, также концентрируя свои усилия на сборе соответствующих оперативных данных", - подчеркнула руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Уничтожение российского A-50

Вечером 23 февраля источники РБК-Украина в Силах обороны сообщили о том, что над Азовским морем был сбит российский самолет А-50. Стоит добавить, что это второй А-50, уничтоженный нашими воинами с начала полномасштабной войны. Позже в разведке уточнили, что А-50У - новая модернизированная версия самолета, а его стоимость составляет около 350 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны намекнул, что А-50 сбили украинским оружием.

Стоит отметить, что самолет террористы использовали для дальнего радиолокационного обнаружения, управления и наведения ударов по Украине ракетами из стратегической авиации.

Вчера глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что операция по уничтожению российского самолета А-50 готовилась две недели.

Больше о том, в чем заключается уникальность А-50 - в материале РБК-Украина.

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