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Загарбники відбирають у мешканців окупованої території автівки на потреби армії РФ, - ЦНС

Україна, Четвер 14 березня 2024 16:06
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Загарбники відбирають у мешканців окупованої території автівки на потреби армії РФ, - ЦНС Фото: армія РФ відбирає в українців авто на окупованій території (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Загарбники на тимчасово окупованій території України відбирають в українців транспортні засоби. До таких заходів вони вдаються за нібито порушення комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Росіяни конфісковують транспорт мешканців тимчасово окупованих територій, яких затримують за порушення комендантського часу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в ЦНС, крім конфіскації майна, ворог практикує примусові роботи для “порушників”. Зокрема затриманих змушують копати окопи на потреби окупантів.

"При цьому затриманих перевіряють на наявність російського паспорта та перевіряють телефони, й у випадку підозр у нелояльності мешканців затримують", - уточнюють в Центрі нацспротиву.

Конфіскація майна на окупованих територіях

Варто зауважити, що російські окупаційні війська регулярно "конфіскують" майно українців на тимчасово окупованій території. Під різними "виправданнями" підставами загарбники викрадають майно українців та, зокрема, позбавляють їх права власності на нерухомість та коштовні набутки.

Нагадаємо, окупанти погрожують конфіскацією майна підприємцям, які користуються гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою.

Крім того, росіяни на окупованій території відбирають житло в українців навіть попри наявність "паспортів" РФ.

Так, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області росіяни відбирають квартири та будинки у місцевих мешканців. Туди заселяють колаборантів.

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Конфіскація майна
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