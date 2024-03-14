Захватчики отбирают у жителей оккупированной территории автомобиля на нужды армии РФ, - ЦНС

Захватчики на временно оккупированной территории Украины отбирают у украинцев транспортные средства. К таким мерам они прибегают якобы за нарушение комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"При этом задержанных проверяют на наличие российского паспорта и проверяют телефоны и в случае подозрений в нелояльности жителей задерживают", - уточняют в Центре нацсопротивления.

Как отмечают в ЦНС, кроме конфискации имущества, враг практикует принудительные работы для нарушителей. В частности, задержанных заставляют копать окопы на нужды оккупантов.

"Россияне конфисковывают транспорт жителей временно оккупированных территорий, задерживаемых за нарушение комендантского времени", - говорится в сообщении.

Конфискация имущества на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские оккупационные войска регулярно "конфискуют" имущество украинцев на временно оккупированной территории. Под разными "оправданными" основаниями захватчики похищают имущество украинцев и, в частности, лишают их права собственности на недвижимость и ценные достижения.

Напомним, оккупанты угрожают конфискацией имущества предпринимателям, пользующимся гривней. Однако люди и дальше продолжают пользоваться законной, украинской валютой.

Кроме того, россияне на оккупированной территории отбирают жилье у украинцев, даже несмотря на наличие "паспортов" РФ.

Так, во временно оккупированном Токмаке Запорожской области россияне отбирают квартиры и дома у местных жителей. Туда заселяют коллаборантов.

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