Окупанти завезли в Луганську область "карателів" для перевірок, - Генштаб

Представники Росгвардії та російської поліції проводять обшуки та перевірки на окупованій частинні Луганської області. Вони шукають наявність зв'язків місцевого населення з українськими військовими та працівниками силових структур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі національного телемарафону.

Як повідомив Ковальов, до Мілового, що до тимчасово окупованої частини Луганської області прибув підрозділ російських "карателів" з Росгвардії та співробітників поліції з Московської області.

"Вони перевіряють документи місцевого населення, виявляють колишніх українських громадян, насамперед військовослужбовців, а також тих, хто має родичів в українських силових структурах. Якщо окупанти, приходячи до квартири, не застали вдома господарів, то повертаються вночі і грабують квартиру", - зазначив він.

За словами Ковальова, в окупованому Токмаці Запорізької області російські окупанти проводять широкомасштабні обшуки в житлових та нежитлових будівлях. За інформацією від джерел Генштабу, вони шукають місця, де можуть виготовляти або зберігати вибухові матеріали.

Крім цього, за його словами, російські військові, що зазнають великих втрат, продовжують захоплювати цивільні об'єкти у Херсонській області та облаштовувати там польові лікарні. Наприклад, в головному офісі колишнього елеватора ворог організував польовий шпиталь, де зараз лікуються до 50 поранених військових окупантів.



