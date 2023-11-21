Оккупанты завезли в Луганскую область "карателей" для проверок, - Генштаб

Представители Росгвардии и российской полиции проводят обыски и проверки на оккупированной части Луганской области. Они ищут наличие связей местного населения с украинскими военными и работниками силовых структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире национального телемарафона.

Как сообщил Ковалев, в Милово, что во временно оккупированную часть Луганской области прибыло подразделение российских "карателей" из Росгвардии и сотрудников полиции из Московской области.

"Они проверяют документы местного населения, выявляют бывших украинских граждан, прежде всего военнослужащих, а также имеющих родственников в украинских силовых структурах. Если оккупанты, приходя в квартиру, не застали дома хозяев, то возвращаются ночью и грабят квартиру", - отметил он.

По словам Ковалева, в оккупированном Токмаке Запорожской области российские оккупанты проводят широкомасштабные обыски в жилых и нежилых зданиях. По информации от источников Генштаба, они ищут места, где могут производить или хранить взрывчатые материалы.

Кроме этого, по его словам, российские военные, терпящие большие потери, продолжают захватывать гражданские объекты в Херсонской области и обустраивать там полевые больницы. К примеру, в головном офисе бывшего элеватора враг организовал полевой госпиталь, где сейчас лечатся до 50 раненых военных оккупантов.