Загарбники примушують голосувати на окупованих територіях мігрантів з Азії, - ЦНС

Зазначається, що з 15 березня на тимчасово окупованих територіях стартує виборчий фарс, який ігнорує переважна більшість місцевих жителів.

Для завищення явки на "дільниці", ворог дозволив голосувати без паспортів і тепер виставив план перед будівельними компаніями щодо відправки на голосування мігрантів.

"Мігрантів на захоплені землі звозять ще з кінця 2022 року, їхня чисельність вже сягає понад 100 тисяч. Іноземцям обіцяють додатковий вихідний за похід на дільницю", - йдеться у повідомленні.

Президентські вибори у Росії

У Росії "вибори" президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Британська розвідка повідомила, що РФ посилює тиск на цивільних через дострокові "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях.

В Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що результати "виборів" вже заздалегідь відомі у Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

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