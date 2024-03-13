Росія посилює тиск на цивільних через "вибори" в окупації, - розвідка Британії

Російська Федерація посилює тиск на цивільних через дострокові "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Міністерства оборони Британії.

"Зусилля російських чиновників, спрямовані на те, щоб змусити населення проголосувати, посилюються. У Луганську 2600 чиновників були залучені для відвідування будинків і переконання мешканців "проголосувати", - пише розвідка.

Навчальним закладам та іншим держустановам наказано забезпечити явку своїх підлеглих на "вибори". Водночас через війну й значне переміщення населення, в містах залишається приблизно третина довоєнного населення.

Попри те, що Росія не має законних підстав для проведення "виборів" на території України, довіра до них ще більше підривається через:

відсутність належного представництва;

низький рівень безпеки та примусові заходи, які спрямовані на примушення населення до участі в голосуванні.

"Дуже ймовірно, що окупаційна влада на цих територіях заявить про високу явку і переважну підтримку Путіна, незалежно від того, що насправді відбуватиметься на виборах, щоб створити враження, що демократичний вибір був зроблений", - додає розвідка.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходитимуть протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня 2023 року, Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, завдяки "виборам" диктатор може залишатись при владі щонайменше до 2030 року. Тим часом прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, вже заявляв про те, що Путіна переоберуть із результатом у 90% голосів.

Тим часом в Службі безпеки України розповіли про те, як проходять псевдовибори в окупації. За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".