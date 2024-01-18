Загарбники полюють на партизанів з окупованих території, - ЦНС

Росіяни посилено намагаються виявити мешканців на тимчасово окупованих територіях, які є учасниками руху опору, чи мають до нього будь-яку причетність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За інформацією українського підпілля ворог намагається посилити контррозвідувальний режим, а саме збільшити кількість так званих мобільних груп, які матимуть завдання вибірково перевіряти місцеве населення", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначають в ЦНС, перевірку здійснюють на наявність паспорта України, прописки, смартфонів та будь-якої іншої техніки, яка може передавати повідомлення Силам оборони України.
Таким чином ворог прагне виявляти будь-яку оперативну інформацію про діяльність представників руху опору на тимчасово окупованих територіях, дії яких часто призводять до локальних поразок російсько-окупаційних військ, як на фронті, так і у тилу противника.
"Центр національного спротиву активно закликає місцеве населення допомагати Силам оборони України пришвидшувати деокупацію регіонів передаючи інформацію про пересування або розташування противника", - закликали наостанок у повідомленні.
Зауважимо, що в рамках зросійщення та спроб загарбників створити цілком лояльне до окупації суспільство, росіяни полюють на український рух опору, вдаючись до різних інструментів впливу на цивільне населення.
Так, загарбники обходять дитячі спортивні секції на окупованій частині України. Під час таких візитів т.зв. слідчий комітет проводить допити серед українських дітей.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни здійснюють шкільні рейди та облави. Причиною вони називають "екстремізм".
Нещодавно ми повідомляли про те, що РФ відправила на окуповану частину Херсонської області нову групу співробітників ФСБ для пошуку українських партизанів.
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