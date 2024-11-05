Загарбники перевозять зброю та боєприпаси цивільними фурами, - АТЕШ

Партизани звернули увагу на збільшення в області кількості цивільних фур контейнерного типу. Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі фури посилені потужною підвіскою, що дає змогу перевозити надважкі вантажі.

У такий спосіб рашисти переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Таким чином вони намагаються приховано здійснювати військову логістику та захиститися від атак Сил оборони України.

"Подібну тактику вони застосовували і за часів гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам. Це однозначно є воєнним злочином і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.

В АТЕШ зазначили, що їм відомі поточні маршрути окупантів та їхніх поплічників. Вони обіцяють "найближчим часом розірвати цей ланцюжок раз і назавжди".