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Підрозділ РФ терміново змінює дислокацію через удар ЗСУ, - АТЕШ

Субота 02 листопада 2024 06:55
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Підрозділ РФ терміново змінює дислокацію через удар ЗСУ, - АТЕШ Фото: російські військові терміново ховаються після обстрілу Сил оборони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Після удару в Запорізькій області, партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, відомої також як "Псковська десантна дивізія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агенти доповідають про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області. Внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога.

Розвідник впродовж кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, бойові машини десанту та військові вантажівки з людьми і спорядженням.

В "АТЕШ" зазначили, що простежили, куди вони переміщуються, й оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться переміщуватися.

Ситуація на окупованих територіях

В окупованому Криму російські морські піхотинці платять командирам, щоб не потрапити у зону бойових дій в Курській області. Командування приховує від солдатів дані про великі втрати.

Також російські солдати відмовляються йти у наступ в Запорізькій області.

Тим часом у Донецькій області партизани розвідали важливий командний пункт загарбників.

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