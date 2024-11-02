Підрозділ РФ терміново змінює дислокацію через удар ЗСУ, - АТЕШ

Після удару в Запорізькій області, партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, відомої також як "Псковська десантна дивізія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Агенти доповідають про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області. Внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога.

Розвідник впродовж кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, бойові машини десанту та військові вантажівки з людьми і спорядженням.

В "АТЕШ" зазначили, що простежили, куди вони переміщуються, й оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться переміщуватися.