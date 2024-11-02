Підрозділ РФ терміново змінює дислокацію через удар ЗСУ, - АТЕШ
Після удару в Запорізькій області, партизани зафіксували передислокацію підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії ЗС РФ, відомої також як "Псковська десантна дивізія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".
Агенти доповідають про переміщення танків та іншої військової техніки після успішного удару Сил оборони України по позиціях окупантів у Запорізькій області. Внаслідок удару було знищено кілька одиниць техніки та особового складу ворога.
Розвідник впродовж кількох днів фіксує, як з обладнаних позицій у тилу області переміщують танки, бойові машини десанту та військові вантажівки з людьми і спорядженням.
В "АТЕШ" зазначили, що простежили, куди вони переміщуються, й оперативно передали цю інформацію Силам оборони України. Незабаром їм знову доведеться переміщуватися.
Ситуація на окупованих територіях
В окупованому Криму російські морські піхотинці платять командирам, щоб не потрапити у зону бойових дій в Курській області. Командування приховує від солдатів дані про великі втрати.
Також російські солдати відмовляються йти у наступ в Запорізькій області.
Тим часом у Донецькій області партизани розвідали важливий командний пункт загарбників.
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