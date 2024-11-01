Морпіхи РФ у Криму платять командирам, щоб не воювати у Курській області, - "АТЕШ"

Російські морпіхи в Криму платять командирам, щоб не їхати воювати в Курську область. Командування намагається приховати дані про втрати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"Агент з 810-ї бригади морської піхоти повідомляє, що у пункті постійної дислокації частини у Севастополі фіксуються кадрові проблеми через відправлення більшої частини особового складу до Курської області", - йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, частина майже щодня надходять повідомлення про нових "двохсот", ліквідованих у Курській області, а командування бригади намагається приховати факти загибелі військових, але, як і очікувалося, це не вдається.

"Військові в частині перебувають у низькому моральному стані через постійну загибель товаришів і всіма способами намагаються залишитися в Криму. Через це низка командирів вимагає хабара від підлеглих, щоб надати відстрочку та уникнути термінового відправлення до зони бойових дій", - зазначають у "АТЕШ".

Ті, хто відкупився і зміг залишитися на базі, створюють видимість активної діяльності, займаючись встановленням маскувальних загороджень, переміщують з місця на місце техніку.