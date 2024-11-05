Захватчики перевозят оружие и боеприпасы гражданскими фурами, - АТЕШ

Партизаны обратили внимание на увеличение в области количества гражданских фур контейнерного типа. Они выглядят как обычные рефрижераторные контейнеры, но шасси и сами фуры усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы.

Таким образом рашисты перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества. Таким образом они пытаются скрыто осуществлять военную логистику и защититься от атак Сил обороны Украины.

"Подобную тактику они применяли и во времена гибридной войны до 2022 года, когда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие своим прокси-войскам. Это однозначно является военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что им известны текущие маршруты оккупантов и их приспешников. Они обещают "в ближайшее время разорвать эту цепочку раз и навсегда".