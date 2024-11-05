Загарбники перевозять зброю та боєприпаси цивільними фурами, - АТЕШ
В Донецькій області російські загарбники почали переміщувати зброю та боєприпаси за допомогою цивільних фур. У такий спосіб ворог намагається приховати озброєння від атак Сил оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ.
Партизани звернули увагу на збільшення в області кількості цивільних фур контейнерного типу. Вони виглядають як звичайні рефрижераторні контейнери, але шасі та самі фури посилені потужною підвіскою, що дає змогу перевозити надважкі вантажі.
У такий спосіб рашисти переміщують зброю, боєприпаси та різні вибухові речовини. Таким чином вони намагаються приховано здійснювати військову логістику та захиститися від атак Сил оборони України.
"Подібну тактику вони застосовували і за часів гібридної війни до 2022 року, коли під виглядом гуманітарних вантажів доставляли зброю своїм проксі-військам. Це однозначно є воєнним злочином і суперечить нормам міжнародного гуманітарного права", - йдеться у повідомленні.
В АТЕШ зазначили, що їм відомі поточні маршрути окупантів та їхніх поплічників. Вони обіцяють "найближчим часом розірвати цей ланцюжок раз і назавжди".
Активність українських партизан
Партизани продовжують виявляти військові об'єкти ворога на тимчасово окупованих територіях України і в Росії та передавати дані ЗСУ для подальшого нанесення ударів.
Днями агенти руху "АТЕШ" розвідали запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі.
Завдяки розвідданим партизан, нещодавно ЗСУ вдарили по 76-й десантно-штурмовій дивізії росіян. Через це з'єднання оперативно змінює місце дислокації на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Тим часом підрозділи російської піхоти платять гроші за те, щоб не брати участі в боях у Курській області через колосальні втрати.
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