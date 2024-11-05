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Захватчики перевозят оружие и боеприпасы гражданскими фурами, - АТЕШ

Вторник 05 ноября 2024 00:06
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Захватчики перевозят оружие и боеприпасы гражданскими фурами, - АТЕШ Фото: россияне опасаются ударов ВСУ по своим арсеналам оружия (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Донецкой области российские захватчики начали перемещать оружие и боеприпасы с помощью гражданских фур. Таким образом враг пытается скрыть вооружения от атак Сил обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

Партизаны обратили внимание на увеличение в области количества гражданских фур контейнерного типа. Они выглядят как обычные рефрижераторные контейнеры, но шасси и сами фуры усилены мощной подвеской, что позволяет перевозить очень тяжелые грузы.

Таким образом рашисты перемещают оружие, боеприпасы и различные взрывчатые вещества. Таким образом они пытаются скрыто осуществлять военную логистику и защититься от атак Сил обороны Украины.

"Подобную тактику они применяли и во времена гибридной войны до 2022 года, когда под видом гуманитарных грузов доставляли оружие своим прокси-войскам. Это однозначно является военным преступлением и противоречит нормам международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В АТЕШ отметили, что им известны текущие маршруты оккупантов и их приспешников. Они обещают "в ближайшее время разорвать эту цепочку раз и навсегда".

Активность украинских партизан

Партизаны продолжают выявлять военные объекты врага на временно оккупированных территориях Украины и в России и передавать данные ВСУ для дальнейшего нанесения ударов.

На днях агенты движения "АТЕШ" разведали запасной командный пункт Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе.

Благодаря разведданным партизан, недавно ВСУ ударили по 76-й десантно-штурмовой дивизии россиян. Из-за этого соединение оперативно меняет место дислокации на временно оккупированной территории Запорожской области.

Тем временем подразделения российской пехоты платят деньги за то, чтобы не участвовать в боях в Курской области из-за колоссальных потерь.

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