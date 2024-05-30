Загарбники на окупованих територіях зробили обов'язковими військові навчання у школах

Як повідомляють у ЦНС, на таких "уроках" дітей будуть вчити тактичної медицини та військовому вишколу, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.

Зазначається, що предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат.

"Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури Кремля", - йдеться в повідомленні.