Загарбники на окупованих територіях зробили обов'язковими військові навчання у школах

Загарбники з 1 вересня вводять предмет "Основи безпеки та захист Батьківщини" в школах на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву у Telegram.
Як повідомляють у ЦНС, на таких "уроках" дітей будуть вчити тактичної медицини та військовому вишколу, зокрема роботи з БПЛА, гранатами та автоматом.
Зазначається, що предмет обов’язковий для всіх старшокласників, включаючи дівчат.
"Також ворог готується до збільшення кадетських класів у школах на ТОТ. Все це є елементом підготовки нових кадрів у мілітаризовані структури Кремля", - йдеться в повідомленні.
Пропаганда РФ для українських дітей в окупації
Нещодавно ми повідомляли про те, як російські загарбники створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах.
Також напередодні стало відомо, що РФ готується до вивезення на "оздоровлення" українських дітей з окупованих територій.
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