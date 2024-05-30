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Захватчики на оккупированных территориях сделали обязательными военные учения в школах

Фото: военная подготовка на оккупированных территориях для школьников (росСМИ)
Автор: Ярослава Борзова

Захватчики с 1 сентября вводят предмет "Основы безопасности и защиту Родины" в школах на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Как сообщают в ЦНС, на таких "уроках" детей будут учить тактической медицине и военной подготовке, в частности работе с БПЛА, гранатами и автоматом.

Отмечается, что предмет обязателен для всех старшеклассников, включая девушек.

"Также враг готовится к увеличению кадетских классов в школах на ВОТ. Все это является элементом подготовки новых кадров в милитаризованные структуры Кремля", - говорится в сообщении.

 

Пропаганда РФ для украинских детей в оккупации

Недавно мы сообщали о том, как российские захватчики создали на временно оккупированных территориях орган по контролю пропаганды в школах.

Также накануне стало известно, что РФ готовится к вывозу на оздоровление украинских детей с оккупированных территорий.

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