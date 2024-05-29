UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком більше 60 років, - ЦНС

Фото: загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком 60+ (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

На тимчасово окупованій частині Запорізької області чоловіків віком від 60 до 65 років змушують підписувати контракти з МО РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.

Як зазначається, при цьому загарбники обіцяють, що чоловіки проходитимуть службу у тилових підрозділах. 

Як пояснюють в ЦНС, окупанти вдаються до таких дій через вкрай невтішнку ситуацію з поповненням особового складу армії РФ. 

"Тому (вороги - ред.) й вдаються колаборанти до таких “крайніх” заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву інформують, що тільки на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. Водночас випадки залишення військової частини помножилися у декілька десятків разів. 

"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ", - наголошують у ЦНС.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, через високі втрати серед особового складу окупанти намагаються схилити до співпраці в рамках військової діяльності місцевих мешканців на окупованих територіях.

Втрат в армії РФ серед особового складу настільки багато, що зокрема загарбники були змушені розгортати додаткові морги на території окупованої Луганської області.

Також ми повідомляли, що окупантам не вистачає фельдшерів і медиків як у цивільному, так і у військовому обслуговуванні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії