Загарбники на окупованих територіях мобілізують українців віком більше 60 років, - ЦНС

Як зазначається, при цьому загарбники обіцяють, що чоловіки проходитимуть службу у тилових підрозділах.

Як пояснюють в ЦНС, окупанти вдаються до таких дій через вкрай невтішнку ситуацію з поповненням особового складу армії РФ.

"Тому (вороги - ред.) й вдаються колаборанти до таких “крайніх” заходів. А ще масове дезертирство та небажання проходити службу в армії противника серед місцевого населення ламає усі поставлені кремлем задачі", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нацспротиву інформують, що тільки на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька місяців було офіційно задокументовано 500 випадків дезертирства. Водночас випадки залишення військової частини помножилися у декілька десятків разів.

"Окупанти чинять шалений тиск на рідних тих, хто втік з армії ворога. Тому ми вкотре закликаємо усіма силами уникати мобілізації, а тим паче підписання контракту з МО РФ", - наголошують у ЦНС.