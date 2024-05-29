Захватчики на оккупированных территориях мобилизуют украинцев старше 60 лет, - ЦНС

На временно оккупированной части Запорожской области мужчин от 60 до 65 лет заставляют подписывать контракты с МО РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
При этом захватчики обещают, что мужчины будут проходить службу в тыловых подразделениях.
Как объясняют в ЦНС, оккупанты предпринимают такие действия из-за крайне неутешительной ситуации с пополнением личного состава армии РФ.
"Поэтому (враги - ред.) и прибегают коллаборанты к таким "крайним" мерам. А еще массовое дезертирство и нежелание проходить службу в армии противника среди местного населения ломает все поставленные кремлем задачи", - говорится в сообщении.
В Центре нацсопротивления информируют, что только на временно оккупированной территории Луганской области за несколько месяцев было официально задокументировано 500 случаев дезертирства. В то же время, случаи покидания воинской части умножились в несколько десятков раз.
"Оккупанты оказывают безумное давление на родных сбежавших из армии врага. Поэтому мы в который раз призываем всеми силами избегать мобилизации, а тем более подписания контракта с МО РФ", - подчеркивают в ЦНС.
Напомним, из-за высоких потерь среди личного состава оккупанты пытаются склонить к сотрудничеству в рамках военной деятельности местных жителей на оккупированных территориях.
Потерь в армии РФ среди личного состава настолько много, что захватчики были вынуждены разворачивать дополнительные морги на территории оккупированной Луганской области.
Также мы сообщали, что оккупантам не хватает фельдшеров и медиков как в гражданском, так и военном обслуживании.
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