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Росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях, - ЦНС

Фото: російські загарбники мінують поля на окупованій Херсонській області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові активно мінують сільськогосподарські угіддя на тимчасово окупованій Херсонській області, щоб втримати під контролем захоплені території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що для втримання анексованих територій, ворог збільшує площу мінних полей шляхом мінування аграрних земель, зокрема на особистих земельних ділянках.

"Такі дії вкотре ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

На окупованих територіях загарбники розселяють у помешкання українців російських військових та сім'ї робочих з РФ. Зокрема, окупанти відбирають житло і в депортованих громадян України.

Також росіяни виселяють жителів, щоб заселитися в їхні домівки. У Брилівці Херсонської області окупанти виселили жителів зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки загарбників.

Крім того, Росія готується до вивезення на оздоровлення українських дітей з окупованих територій.

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Війна Росії проти України