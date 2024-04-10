Понад тисяча помешкань: загарбники заселяють росіян у квартири українців на окупованих територіях

Загарбники розселяють у помешкання українців на окупованих територіях російських військових та сім'ї робочих з РФ. Зокрема, також відбирають житло і в депортованих громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Окупанти на власний розсуд розпоряджаються майном українців, які вимушені були втікати з захоплених територій. Житло українців "націоналізують", й заселяють туди російських військових або цивільних, які приїхали у міста працювати", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що нещодавно т. зв. народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам та створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.

Як зазначають в ЦНС, до такої практики окупанти вдаються і в Маріуполі.

"Тут окупанти видали "розпорядження" про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків та почали обхід житла. Оселі, власників яких не виявляють, заносять до окремих списків. Порожні квартири під націоналізацію шукають і на Запоріжжі", - інформують у Центрі нацспротиву.

Також не соромляться росіяни відбирати квартири й у тих мешканців тимчасово окупованих територій, яких вони депортували до Росії.