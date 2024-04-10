Понад тисяча помешкань: загарбники заселяють росіян у квартири українців на окупованих територіях
Загарбники розселяють у помешкання українців на окупованих територіях російських військових та сім'ї робочих з РФ. Зокрема, також відбирають житло і в депортованих громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Окупанти на власний розсуд розпоряджаються майном українців, які вимушені були втікати з захоплених територій. Житло українців "націоналізують", й заселяють туди російських військових або цивільних, які приїхали у міста працювати", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що нещодавно т. зв. народна рада "ЛНР" ухвалила закон, який "регулює" передачу у держвласність квартири, які сподобалися окупантам та створили реєстр такого житла. У цей перелік внесено не одну тисячу покинутих помешкань.
Як зазначають в ЦНС, до такої практики окупанти вдаються і в Маріуполі.
"Тут окупанти видали "розпорядження" про повну інвентаризацію багатоквартирних та приватних будинків та почали обхід житла. Оселі, власників яких не виявляють, заносять до окремих списків. Порожні квартири під націоналізацію шукають і на Запоріжжі", - інформують у Центрі нацспротиву.
Також не соромляться росіяни відбирати квартири й у тих мешканців тимчасово окупованих територій, яких вони депортували до Росії.
Виселення українців на ТОТ
Росіяни на тимчасово захоплених територіях виселяють жителів, щоб заселитися в їх домівки. Так, у Брилівці Херсонської області окупанти виселили мешканців зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки загарбників.
Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.
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