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Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях, - ЦНС

Фото: российские захватчики минируют поля на оккупированной Херсонской области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные активно минируют сельскохозяйственные угодья на временно оккупированной Херсонской области, чтобы удержать под контролем захваченные территории.

Отмечается, что для удержания аннексированных территорий, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель, в частности, на личных земельных участках.

"Такие действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированных территориях захватчики расселяют в помещения украинцев российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, оккупанты отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.

Также россияне выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. В Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, Россия готовится к вывозу на оздоровление украинских детей с оккупированных территорий.

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