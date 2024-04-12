Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях, - ЦНС

Ситуация на оккупированных территориях

На оккупированных территориях захватчики расселяют в помещения украинцев российских военных и семьи рабочих из РФ. В частности, оккупанты отбирают жилье и у депортированных граждан Украины.

Также россияне выселяют жителей, чтобы заселиться в их дома. В Бриловке Херсонской области оккупанты выселили жителей из своих домов возле железнодорожной станции, чтобы местные не сообщали ВСУ о движении техники захватчиков.

Кроме того, Россия готовится к вывозу на оздоровление украинских детей с оккупированных территорий.

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