Загарбники хочуть вилучати телевізійне обладнання за відмову дивитися "русскій мир", - ЦНС

Зазначається, що російські окупанти насаджують своє телебачення для збільшення ефективності власної пропаганди. Вони масово роздають телевізійне обладнання для супутникового телебачення "русскій рік", що вміщує близько двадцяти кремлівських каналів.

"Проте місцеве населення не поспішає брати додому такі подарунки, адже не хоче потрапити в тенета пропаганди ворога. Відтак росіяни стали погрожувати, що почнуть вилучати "неліцензійне телевізійне обладнання" тим, хто відмовляється встановлювати "русскій мір", - йдеться у повідомленні.