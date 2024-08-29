Захватчики хотят изымать телевизионное оборудование за отказ смотреть "русский мир", - ЦНС

Отмечается, что российские оккупанты насаждают свое телевидение для увеличения эффективности собственной пропаганды. Они массово раздают телевизионное оборудование для спутникового телевидения "русский год", которое вмещает около двадцати кремлевских каналов.

"Однако местное население не спешит брать домой такие подарки, поскольку не хочет попасть в сети пропаганды врага. Поэтому россияне стали угрожать, что начнут изымать "нелицензионное телевизионное оборудование" тем, кто отказывается устанавливать "русский мир", - говорится в сообщении.