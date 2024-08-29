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Захватчики хотят изымать телевизионное оборудование за отказ смотреть "русский мир", - ЦНС

Фото: захватчики насильно продвигают "русский мир" через пропагандистское телевидение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

У жителей временно оккупированных территорий, которые отказываются смотреть пропагандистские каналы РФ, грозятся отбирать телевизионное оборудование.

Отмечается, что российские оккупанты насаждают свое телевидение для увеличения эффективности собственной пропаганды. Они массово раздают телевизионное оборудование для спутникового телевидения "русский год", которое вмещает около двадцати кремлевских каналов.

"Однако местное население не спешит брать домой такие подарки, поскольку не хочет попасть в сети пропаганды врага. Поэтому россияне стали угрожать, что начнут изымать "нелицензионное телевизионное оборудование" тем, кто отказывается устанавливать "русский мир", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

На днях стало известно, что захватчики заставляют жителей временно оккупированных районов Херсонской области посещать пропагандистскую выставку под названием "Россия - моя история".

Кроме того, армия РФ изобрела новый способ пополнить ряды мобилизованных мужчинами с временно оккупированных территорий Украины.

Также захватчики выдают детям школьную форму только при предъявлении паспорта гражданина РФ.

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