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Загарбники агітують сиріт з інтернатів окупованих територій служити на користь Росії

Фото: РФ агітує сиріт з інтернатів на окупованих територіях (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти на чолі з силовими структурами проводять пропагандистські "зустрічі" в інтернатах на окупованих територіях. В ході заходів загарбники агітують українських дітей служити на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що за інформацією підпілля на окупованих територіях почастішали випадки, коли із сиротами чи дітьми позбавленими батьківського піклування у школах-інтернатах проводяться пропагандистські зустрічі за участі співробітників спецслужб РФ. 

"Поліцаї агітують дітей у майбутньому вступати у профільні освітні заклади "МВД" або ще простіше - без спеціальної освіти йти служити в окупаційних адміністраціях поліцаями відразу після закінчення школи", - йдеться в повідомленні.

Діти на окупованих територіях

Нагадаємо, що в Херсонській області російські окупанти забороняють навчання за українською програмою та погрожують вивезти дітей до Росії та тимчасово окупованого Криму.

Як повідомлялося раніше, у школах в окупованій частині Луганської області вчителі-колаборанти перевіряють телефони дітей.

Крім того, росіяни планують збільшити "заходи з підняття рівня патріотизму" в школах на тимчасово окупованих територіях України.

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